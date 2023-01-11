İfadesinde 'bilmiyordum' diye satmıştı! Fincancı'nın PKK'lı dostları tahliyesini canlı yayınla verdi
Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, canlı yayına katılıp, TSK'ya "kimyasal silah kullanıyorlar" iftirası attığı PKK yandaşı Medya Haber TV, Fincancı'nın tahliyesini canlı olarak yayınladı.
Yeniakit.com.tr
PKK yandaşı Medya Haber TV, Türk Tabiler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tahliye olma anını canlı yayınla aktardı.
Kanalın Twitter hesabı, Fincancı'nın tahliyesini, "Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, yaklaşık 1 saat önce Bakırköy Kadın Hapishanesi'nden çıktı. Hapishane önünde konuşan Fincancı, "Suçum insanlığa karşı sorumluluk taşıma suçudur" dedi." ifadeleri ile duyurdu.
Medya Haber TV, Fincancı'ya ilişkin paylaşımının hemen altında, PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan için, "Kürt halkının önderi" ifadesini kullanarak, HDP'lilerin eylemine yer verdi.
Şebnem Korur Fincancı mahkemedeki ilk ifadesinde, canlı yayınına katıldığı Medya Haber TV için, "PKK'ya yakın olduklarını bilmiyordum" ifadesini kullanmıştı.