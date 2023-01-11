  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İfadesinde 'bilmiyordum' diye satmıştı! Fincancı'nın PKK'lı dostları tahliyesini canlı yayınla verdi
Gündem

İfadesinde 'bilmiyordum' diye satmıştı! Fincancı'nın PKK'lı dostları tahliyesini canlı yayınla verdi

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, canlı yayına katılıp, TSK'ya "kimyasal silah kullanıyorlar" iftirası attığı PKK yandaşı Medya Haber TV, Fincancı'nın tahliyesini canlı olarak yayınladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-11 22:10:00 -
İfadesinde 'bilmiyordum' diye satmıştı! Fincancı'nın PKK'lı dostları tahliyesini canlı yayınla verdi

 Yeniakit.com.tr 

PKK yandaşı Medya Haber TV, Türk Tabiler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tahliye olma anını canlı yayınla aktardı.

Kanalın Twitter hesabı, Fincancı'nın tahliyesini, "Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, yaklaşık 1 saat önce Bakırköy Kadın Hapishanesi'nden çıktı. Hapishane önünde konuşan Fincancı, "Suçum insanlığa karşı sorumluluk taşıma suçudur" dedi." ifadeleri ile duyurdu.

Medya Haber TV, Fincancı'ya ilişkin paylaşımının hemen altında, PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan için, "Kürt halkının önderi" ifadesini kullanarak, HDP'lilerin eylemine yer verdi.

Şebnem Korur Fincancı mahkemedeki ilk ifadesinde, canlı yayınına katıldığı Medya Haber TV için, "PKK'ya yakın olduklarını bilmiyordum" ifadesini kullanmıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23