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Spor IFAB'dan oyuncu değişikliği kuralına yeni düzenleme
Spor

IFAB'dan oyuncu değişikliği kuralına yeni düzenleme

Futbol maçlarında kafa çarpışması nedeniyle sakatlanan oyuncular için takımlara fazladan değişim hakkı verildi

Yeniakit Publisher
2020-12-16 19:51:58 -
IFAB'dan oyuncu değişikliği kuralına yeni düzenleme

ANKARA (AA) - Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), maçlarda kafa çarpışması nedeniyle sakatlanan oyuncular için takımlara fazladan değişim hakkı verdiğini duyurdu.

IFAB tarafından düzenlenen genel kurulun ardından futbolda oyuncu değişikliği kuralında yeni bir düzenlemeye gidildi.

Buna göre, sahada kafa çarpışması nedeniyle sakatlık yaşayan oyuncular, takımlarının maç sırasında değişim hakkı dolsa da oyundan alınabilecek ve yerine başka bir oyuncu sahaya dahil edilebilecek.

Söz konusu kural değişikliği, ocak ayından itibaren geçerli sayılacak. Kuralın kötüye kullanımının engellenmesi amacıyla, bir takım bu sebeple fazladan oyuncu değişikliği yaptığı takdirde rakip takım da maç sırasında bu uygulamadan faydalanabilecek.

Açıklamada, sağlık çalışanlarıyla yapılan uzun süreli görüşmelerin ardından bu konuda kural değişikliğine gidilmesine karar verildiği, bu sayede maç sırasında takımların sakatlık gerekçesiyle sahada eksik oyuncuyla mücadele etmemesinin amaçlandığı belirtildi.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maçlarda 5 oyuncu değişikliği kuralı, ulusal liglerde 31 Aralık 2021, uluslararası organizasyonlarda 31 Temmuz 2022 tarihlerine kadar uzatıldı.

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