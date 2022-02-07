İETT'de kâbus bitmiyor! Ya yolcular içindeyken yansaydı

İkitelli Caddesi'nde seyreden Habip Aslan idaresindeki İETT otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden Aslan, otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti.

Çevredeki vatandaşlar da yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştı. Bu sırada aynı yoldan geçen beton mikserinin sürücüsü, araçtaki su hortumuyla yangını söndürdü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise otobüste soğutma çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle İETT otobüsünde hasar meydana geldi.

"Orta kapıdan yolcuları boşalttık"

Otobüs şoförü Habip Aslan, otobüsten duman geldiğini fark edince aracı sağa çekip yolcuları indirdiğini söyledi.

Yangın tüpüyle alevlere müdahale edildiğini belirten Aslan, "Beton mikseri geliyordu, durdu sağ olsun. Onun yardımıyla da yangını söndürdük. Aracın içi yolcu doluydu, orta kapıdan yolcuları boşalttık. Motor kısmını yaktı ama yangını büyümeden söndürdük. İtfaiye geldi, soğutma çalışmalarında bulundu. Yangın nedeniyle kimse zarar görmedi" dedi.

Esenyurt'ta da yandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde ise Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki durakta Kıraç-Avcılar Metrobüs hattı seferini yapmaya hazırlanan 34 SE 7281 plakalı İETT otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İçinde yolcu bulunmayan araç, yangında kullanılamaz hale geldi.