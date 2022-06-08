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Gündem İETT'de ihmal can aldı...Tamir ettiği otobüsün altında kalan personel can verdi!
Gündem

İETT'de ihmal can aldı...Tamir ettiği otobüsün altında kalan personel can verdi!

İstanbul Beykoz'da arızalanan İETT otobüsünü tamir eden teknik personel, aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 11:32:00 - 2022-06-08 11:33:29
İETT'de ihmal can aldı...Tamir ettiği otobüsün altında kalan personel can verdi!

Alınan bilgiye göre, Beykoz-Kadıköy seferini yapan 15F hatlı İETT otobüsü, Çiğdem Mahallesi mevkisinde arızalandı.

İETT personeli Erdoğan Bulut (45), arızayı gidermek için çalıştığı sırada aracın altında kalarak sıkıştı.

Hastanede hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan Bulut, sağlık görevlilerince kaldırıldığı Beykoz Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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