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Yerel İETT otobüsü kaza yaptı yol trafiğe kapatıldı
Yerel

İETT otobüsü kaza yaptı yol trafiğe kapatıldı

İstanbul Başakşehir'de bir İETT otobüsü bariyerlere çarptıktan sonra savrularak refüje çıktı. İETT şoförü kazayı yara almadan atlatırken yolun gidiş ve geliş yönlerinde birer şerit trafiğe kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 00:33:00 -
İETT otobüsü kaza yaptı yol trafiğe kapatıldı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, bariyerlere çarptıktan sonra savrularak orta refüje çıktı.

İstanbul Arnavutköy - Kayaşehir yolu üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada, Kayaşehir istikametine seyir halinde olan İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

İETT otobüsü refüje çarptı

Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs, etrafında bir tur döndükten sonra refüje çıktı. Kaza nedeniyle yolun gidiş ve geliş yönlerinde birer şerit trafiğe kapandı.

Kazayı yara almadan atlattı

İçerisinde yolcu bulunmayan otobüsün şoförü, kazayı yara almadan atlattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve İBB Yol Yardım ekipleri geldi.

Ekipler, başka bir kaza yaşanmaması için yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

 

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