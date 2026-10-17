İETT otobüsü bunu da başardı! Canlı yayında kafaya ayna
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Mega kent İstanbul sağanak yağışa karşı teyakkuz hali devam ederken, Çekmeköy ilçesinde son gelişmeleri anlatan NTV muhabiri Beyzanur Özer'e canlı yayında İETT otobüsü çarptı.
İstanbul ve Marmara bölgesinde çarşamba günü son 84 yılın rekorunu kıran kuvvetli sağanaklar yaşandı.
Sağanaklar sel felaketini de beraberinde getirdi. Yollar çok kısa bir sürede göle döndü. Yüzlerce araç sel sularıyla sürüklendi ve kullanılamaz hale geldi.
Giriş ve bodrum katlarda yaşayan vatandaşların evleri ise su bastı.
İETT OTOBÜSÜNÜN AYNASI MUHABİRİN BAŞINA ÇARPTI
İstanbul'da günlerdir devam eden yağmurda zorlu koşullar altında görevlerini icra eden basın çalışanşarı canlı yayınlar yaparak megakentteki son durum hakkında bilgi veriyorlar.
İstanbul Çekmeköy’deki sel felaketini aktaran NTV muhabiri Beyzanur Özer, görev başında büyük bir tehlike atlattı.
O ANLAR KAMERALARA YANSIDI
Görüntülerde, canlı bağlantının hemen ardından arkasından geçen İETT otobüsünün aynası Beyzanur Özer’in başına çarptı.
Selin vurduğu ilçede vatandaşın yaşadığı zorlukları anlatan muhabir, bu kez otobüsün çarpmasına maruz kaldı