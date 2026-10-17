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Spor Galatasaray'dan TFF'ye "Erkan Engin" tepkisi
Spor

Galatasaray'dan TFF'ye "Erkan Engin" tepkisi

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Galatasaray'dan TFF'ye "Erkan Engin" tepkisi

Galatasaray, Gençlerbirliği maçına VAR hakemi olarak Erkan Engin'in atanmasına sert tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı kulüp, Engin'in geçmişte görev aldığı tartışmalı karşılaşmaları hatırlatarak Türkiye Futbol Federasyonuna dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşma öncesinde VAR hakemi Erkan Engin'in görevlendirilmesine tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı kulüp, yaptığı açıklamada Engin'in geçmişteki bazı kararlarını ve bu sezonki görevlendirmelerini eleştirdi.

FENERBAHÇE MAÇLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Galatasaray, açıklamasında Erkan Engin'in 2023-2024 sezonundaki Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşmasında tartışmalı bir VAR müdahalesiyle Fenerbahçe lehine penaltı verilmesinde rol oynadığını savundu.Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon oynanan Fenerbahçe-Karagümrük karşılaşmasındaki penaltı kararını da hatırlatarak Engin'in müdahalesini eleştirdi. Açıklamada, Trabzonspor-Galatasaray maçında Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonunda yapılan VAR müdahalesine de değinildi.

 

Galatasaray, Erkan Engin'in Gençlerbirliği karşılaşmasıyla birlikte bu sezon Süper Lig'de yedinci kez VAR hakemi olarak görev yapacağını belirtti. Engin'in bu sezon Gençlerbirliği'nin üçüncü iç saha maçında VAR odasında görevlendirildiğini vurgulayan sarı-kırmızılı kulüp, aynı hakemin üst üste iki iç saha maçında VAR ekibinde yer almasına dikkat çekti.

"SORUMLU TFF'DİR"

Galatasaray, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:"Bu bilgiler ışığında, karşılaşmayı ve hakem yönetimini dikkatle takip edeceğimizi, yaşanabilecek her türlü hakem hatasının sorumlusu olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nu gördüğümüzü kamuoyuna bildiririz."

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