Baştan sona yenilendi: Fenerbahçe stadının çehresi değişti!

Gerçekleştirilen teknik ve mimari düzenlemelerle futbol a takımının maç ve antrenman süreçlerindeki ihtiyaçlarına cevap veren bir kullanım ortamı oluşturuldu. Yenileme çalışmalarının tüm maliyeti yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Böylece kulübün bütçesine herhangi bir ilave yük getirilmeden, alanlar baştan sona yenilenmiş oldu.