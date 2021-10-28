İETT otobüsleri buharlı tren gibi! İstanbul'da çile devam ediyor
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul'da çile devam ediyor. İETT otobüsünün buharlı tren gibi gidişi şaşkınlığa neden oldu.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İETT otobüsleri, İstanbulluya çile çektirmeye devam ediyor. Motoru bozuk halde ilerleyen İETT otobüsü buharlı tren gibi yoluna devam etti. O sırada otobüsün halini gören vatandaşlar tepki gösterdi. AK Parti döneminde sağlıklı bir şekilde işleyen İETT araçlarını kullanılamaz hale getiren İmamoğlu yönetimine vatandaşlar ateş püskürdü.