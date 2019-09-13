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İETT, HT 48 hattında otobüs ve sefer sayılarını arttırdı

Büyükçekmece-Avcılar güzergâhında ulaşım hizmeti veren HT 48 (Tepecik KİPTAŞ Konutları-Avcılar Metrobüs) hattı İETT otobüslerinin sefer sayısı arttırıldı.

13 Eylül 2019 Cuma 14:13
İETT, HT 48 hattında otobüs ve sefer sayılarını arttırdı

Büyükçekmece-Avcılar güzergâhında ulaşım hizmeti veren HT 48 (Tepecik KİPTAŞ Konutları-Avcılar Metrobüs) hattı İETT otobüslerinin sefer sayısı arttırıldı.


Büyükçekmece ilçesinde Tepecik KİPTAŞ Konutları, Hünkartepe, Muratçeşme, Batıköy, Sinanoba, Ekinoba, Mimarsinan, Büyükçekmece, TÜYAP gibi önemli merkezlerden geçerek Avcılar Metrobüs durağına kadar ulaşım hizmeti veren İETT’in HT 48 sefer sayılı otobüslerinin sayısı ve sefer sayıları yeniden düzenlendi.



Otobüs sayısı 4, sefer sayısı 30 oldu


Mimaroba-Sinanoba halkının talebini dikkate alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, HT48 Tepecik KİPTAŞ Konutları-Avcılar Metrobüs hattında otobüs sayısını 4’e, seferleri ise 30’a çıkarttı.



İETT’ye teşekkür


Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Tepecik KİPTAŞ Konutları-Avcılar Metrobüs hattında arttırılan sefer sayısının bölge halkı adına çok önemli bir ulaşım hizmeti olduğunu belirterek, “Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve İETT Genel Müdürüneşahsım ve büyük Büyükçekmece ailem adına teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 14:13
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