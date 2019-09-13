İETT, HT 48 hattında otobüs ve sefer sayılarını arttırdı Büyükçekmece-Avcılar güzergâhında ulaşım hizmeti veren HT 48 (Tepecik KİPTAŞ Konutları-Avcılar Metrobüs) hattı İETT otobüslerinin sefer sayısı arttırıldı.

Büyükçekmece-Avcılar güzergâhında ulaşım hizmeti veren HT 48 (Tepecik KİPTAŞ Konutları-Avcılar Metrobüs) hattı İETT otobüslerinin sefer sayısı arttırıldı.

Büyükçekmece ilçesinde Tepecik KİPTAŞ Konutları, Hünkartepe, Muratçeşme, Batıköy, Sinanoba, Ekinoba, Mimarsinan, Büyükçekmece, TÜYAP gibi önemli merkezlerden geçerek Avcılar Metrobüs durağına kadar ulaşım hizmeti veren İETT’in HT 48 sefer sayılı otobüslerinin sayısı ve sefer sayıları yeniden düzenlendi.



Otobüs sayısı 4, sefer sayısı 30 oldu

Mimaroba-Sinanoba halkının talebini dikkate alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, HT48 Tepecik KİPTAŞ Konutları-Avcılar Metrobüs hattında otobüs sayısını 4’e, seferleri ise 30’a çıkarttı.



İETT’ye teşekkür

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Tepecik KİPTAŞ Konutları-Avcılar Metrobüs hattında arttırılan sefer sayısının bölge halkı adına çok önemli bir ulaşım hizmeti olduğunu belirterek, “Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve İETT Genel Müdürüneşahsım ve büyük Büyükçekmece ailem adına teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.