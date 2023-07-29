İdrar yolu enfeksiyonuna konutta natürel çözüm! Bitkisel: kökünü kazıyacak! İşte 'Savunma' ürünleri

Eğer ilaçlara karşı rastgele bir alerjik gidişat mevzubahisi varsa idrar yolu enfeksiyonunuzu konutta nebatsal usullerle de rehabilitasyon edebilirsiniz. Bir çok insan tarafından sıklıkla müracaat etilen konutta idrar yolu enfeksiyonu rehabilitasyonu için altta vermiş olduğumuz tekliflere göz atabilirsiniz.

İdrar yolu enfeksiyonuna konutta rehabilitasyon usulleri…

LİMON SUYU

İdrar yolu enfeksiyonuna iyi gelen nebatların genel özellikleri arasında idrar ölçüsünü çoğaldırmasıdır. İdrar ölçüsünün çoğalması neticesinde cerahat süratli bir biçimde çözülebilir. Limonda idrarı çoğaldırmaya yarayan ehemmiyetli gıdalar arasında yer almaktdır.

Limon suyu içerek idrar yolu enfeksiyonunun rehabilitasyon edildiği söylenmektedir.

MAYDANOZ

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Maydanozun da idrar söktürücü özelliği bulunmaktadır. Ham olarak, özellikle de üzerine limon bunalıp harcanan maydanoz idrar yolu enfeksiyonuna oldukça iyi geldiği bilinmektedir.

TURNA YEMİŞİ ÇAYI

Kurutulmuş turna yemişi çayının da idrar söktürücü özelliği bulunmasından dolayı idrar yolları irinine iyi geldiği bilinmektedir.

BÖĞÜRTLEN ÇAYI

Kurutulmuş böğürtlenlerden yapılan böğürtlen çayının da idrar yolları enfeksiyonunu rehabilitasyon edici tesiri bulunur.

KIZILCIK SUYU

Mesane bölgesinde alana gelen cerahati kızılcık suyunun rehabilitasyon edici tesiri olduğu söylenmektedir.

Kızılcık suyu tabiatta asidik olarak öğrenilir ve kumpaslı olarak içildiğinde bakterilerin yok olmasına dayanakçı olur. Bu sebeple gün içerisinde kızılcık suyu harcanması önerilir.

ALTIN DAMGA

İdrar yolu enfeksiyonlarının bir öbür sebebi de erkeklerde alana gelen bel soğukluğudur. Bel soğukluğunun alana gelmesiyle özellikle erkeklerde idrar yolu enfeksiyonu alana gelmektedir. Bu cins bir gidişatta özellikle altın damga nebatı oldukça işe yaramaktadır. Çay biçiminde gün içini harcanabilir. Enfeksiyonun da eksilmesini sağlar.

İDRAR YOLLARI İRİNİNE İYİ GELEN NEBAT: KİŞNİŞ TOHUM

10 gram kişniş tohumu bir kadeh suda geceden bekletilir. Sabah iyice ezilerek içerisine şeker konulur ve karıştırılır. Bu karışım enfeksiyonların eksiltilmesine dayanakçı olacaktır.