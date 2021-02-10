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Gündem İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Gündem

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Marmara Bölgesi'nde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 07:43:00 -
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 13.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 13.00 Yalova-Pendik, 13.00 Pendik-Yalova, 15.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.

BUDO ise bazı seferlerinin iptal edildiğini internet sitesinden şöyle duyurdu, 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir.

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