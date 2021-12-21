İDO ve BUDO'da seferler iptal
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları sebebiyle iptal edildi...
İptal edilen seferler şöyle;
İDO
07.46 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy
08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
BUDO
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)