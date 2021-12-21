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Gündem İDO ve BUDO'da seferler iptal
Gündem

İDO ve BUDO'da seferler iptal

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları sebebiyle iptal edildi...

Yeniakit Publisher
2021-12-21 10:40:00 -
İDO ve BUDO'da seferler iptal

İptal edilen seferler şöyle;

İDO
07.46 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy
08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
BUDO
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

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