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İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu

05 Ocak 2019 Cumartesi 07:18
İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal

İstanbul Deniz Otobüsleri ( İDO),olumsuz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerini iptal etti.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle 07:50-09:45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ile 08:30-10:55 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Öte yandan Bursa Deniz Otobüsleri'nin de seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 08.00 ve 09.30 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),09.30 ve 11.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldırıldı.

Ayrıca, 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

 

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Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 08:01
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