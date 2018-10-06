0553 313 94 23

İdlib'teki askeri muhalifler açıkladı! Geri çekiliyorlar

İdlib'deki askeri muhaliflerin, Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakat çerçevesinde cephe hattındaki ağır silahlarını çekmeye başladıkları bildirildi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 21:27
İdlib'teki askeri muhalifler açıkladı! Geri çekiliyorlar

Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de sağlanan mutabakat çerçevesinde, Suriyeli askeri muhalifler, İdlib’deki cephe hattından ağır silahlarını çekiyor.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Suriye Ulusal Özgürleştirme Cephesi'nin Sözcüsü Naci Mustafa, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, askeri muhaliflerin İdlib’deki cephe hattından ağır silahları çıkarmaya başladığını söyledi.

Mustafa, “Soçi mutabakatı doğrultusunda İdlib’deki hatta ağır silahların çekilmesi başladı.” dedi. Beşşar Esed rejiminin olası saldırılarına karşı cephe hatlarındaki hafif silahlarının kalacağını, hendek açma ve siper kazma çalışmalarının devam edeceğini belirten Mustafa, "Ağır silahların çıkartılması Türk yetkililerin koordinasyonunda gerçekleşiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifi üzerine ek önemler üzerinde anlaşma sağlanmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tahran'da 7 Eylül'de düzenlenen zirvedeki teklifi üzerine, Erdoğan ve Putin, 17 Eylül'de Soçi'de ateşkesin korunması ve sağlamlaştırılması için ek önlemler üzerinde anlaşmıştı.

Mutabakat, 15 Ekim'e kadar 15 ila 20 kilometrelik bir hatta silahsızlanma bölgesi oluşturulmasını, denetimin Türk ve Rus askerleri tarafından yapılmasını öngörüyor.

Askeri muhalifler, Heyet Tahrir Şam, rejim askerleri ve destekçisi yabancı terörist grupların cephe hatları boyunca, derinliği coğrafi şartlara göre belirlenecek silahsızlanma bölgesindeki ağır silahlarını çıkartması gerekiyor. Ağır silahlarıyla bölgeyi terk edecek taraflar, kontrol ettikleri alanların sınırlarını kendileri korumaya devam edecek. Garantör ülkeler Türkiye ve Rusya, sorumlu bulundukları silahsızlanma bölgesinde koordineli devriyeler gerçekleştirecek.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 21:27
  1. Ordu
  2. idlib

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manchester United'dan muhteşem geri dönüş! Tam 5 gollü karşılaşma
    1. Manchester United'dan muhteşem geri..
    2. Banksy'nin 1,4 milyon dolarlık tablosu..
    3. Şok iddia: Cemal Kaşıkçı'nın cansız..
    4. Real Madrid 90'da yıkıldı! Kötü..
    5. Bursaspor Teknik Direktörü Samet..
    6. Akkuyu Nükleer Santrali kapılarını ilk..
    7. Bakan Çavuşoğlu halı sahada stres attı
    8. Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail..
    9. Kayıp Interpol Başkanı hakkında yeni..
    10. Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı..
    11. Rıdvan Dilmen: Dilim söylemeye..
    12. Reuters'a konuşan Türk emniyet..
    13. Ahmet Çakar'dan Galatasaray..
    14. Bayern Münih'e kendi evinde büyük şok!..
    15. Hırsız turist yutmuştu... Kuyumcudan..
    16. 15 keçiyi çaldı, ilçe sınırlarını..
    17. İrlandalı turistin yuttuğu pırlanta..
    18. Bayrampaşa'da fabrika yangını
    19. İdlib'de ağır silahlar cephe hattından..
    20. Düzce'de korkutan kaza! Minibüs ile..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!