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İdlib’te mülteci kamplarını sel ve fırtına vurdu

Suriye’nin İdlib kentindeki mülteci kamplarını sel ve fırtına vurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 16:40:57 -
İdlib’te mülteci kamplarını sel ve fırtına vurdu

Suriye’nin İdlib kentindeki mülteci kamplarını sel ve fırtına vurdu.


Suriye’nin İdlib kentindeki mülteci kamplarını sel ve fırtına vurdu. İdlib kentinde gece saatlerinde başlayan ve sele neden olan şiddetli yağış nedeniyle mülteci kampları sular altında kalırken, çok sayıda çadır kullanılamaz hale geldi. Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj yaptığı açıklamada, İdlib’in kuzey ve batı kırsalında yaklaşık 30 kampın fırtına ve sel nedeniyle etkilendiğini belirterek, "Kış aylarında bile görmediğimiz fırtına nedeniyle kamplarda büyük hasar meydana geldi" dedi.

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