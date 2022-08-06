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Gündem İdlib'te 62 bin briket ev tamamlandı... Bakan Soylu asıl hedefi açıkladı
Gündem

İdlib'te 62 bin briket ev tamamlandı... Bakan Soylu asıl hedefi açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İdlib'te 62 bin 145 briket ev tamamlandı. Yıl sonuna kadar hedef 100 bin 603 briket ev." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-06 14:41:00 - 2022-08-06 14:52:49

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye tarafından inşa edilen briket evlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, şunları kaydetti:

Boş konuşmuyoruz. Çözüm üretiyoruz! Suriyeli kardeşlerimizin onurlu, gönüllü, güvenli geri dönüşü için İdlib'te 62 bin 145 briket ev tamamlandı. Yıl sonuna kadar hedef 100 bin 603 briket ev. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla AFAD koordinasyonunda STK'ların desteğiyle tamamlanacak inşallah

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