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İdliblilere sıcak yemek

Türkiye ve sivil yardım kuruluşları mazlumlara el uzatmaya devam ediyor... Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren İHH, İdlib’de yerinden edilen sivillere sıcak yemek dağıtıyor. Bağışlarla gıda malzemesi alıp pişiren İHH, bir ayda Türkiye sınırı yakınına sığınan 70 bin sivile sıcak yemek yedirdi.

04 Ekim 2019 Cuma 10:29
İdliblilere sıcak yemek

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İdlib’de yerinden edilerek Türkiye sınırı yakınına sığınan sivillere el uzatmaya devam ediyor.

Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yardımına koşan İHH, Beşşar Esed rejiminin ve destekçilerinin saldırılarında İdlib ilinin güney kırsalından Türkiye sınırına doğru göç eden ailelere sıcak yemek dağıtıyor.  Son bir ayda vakfın Suriye’de bulunan aşevinde pişirilen yemeklerden Türkiye sınırına yakın konumdaki kamplara sığınan 70 bin sivil faydalandı.

Yüzbinler yardıma muhtaç

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, bağışçıların destekleriyle temin edilen gıda malzemelerinden yapılan yemekleri savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını söyledi.

Tosun, “Son bir yılda saldırıların etkisiyle Türkiye sınırına doğru göç eden sivil sayısı 1 milyonu aştı. Sivillerin birçoğu temel yaşam malzemelerinden yoksun durumda. Yardım çalışmalarımız sürüyor ancak halen mağdur durumda olan yüz binlerce insan var” ifadelerini kullandı.

BM de 37 tır yardım malzemesi gönderdi

Tosun, sıcak yemek dağıtımlarının önemli bir ihtiyacı giderdiğini ifade ederek “Göç eden birçok aile kendileri için yemek temin edebilecek durumda değil. Bu nedenle yaptığımız sıcak yemek dağıtımları büyük önem taşıyor. Son bir ayda yapmış olduğumuz dağıtımlardan 70 bin sivil faydalandı. Lakin ihtiyaç giderek artıyor. Savaş mağduru siviller, vicdan sahiplerinin desteklerini bekliyor” diye konuştu.

İHH, Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülke içerisinde gıda, barınma, eğitim ve sağlık alanlarında insani yardım çalışması yürütüyor.

Bu arada Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, İdlib kentine 37 TIR insani yardım gönderildi. BM’nin yardımlarını taşıyan 37 TIR, Hatay’daki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçti. Yardım malzemeleri kısa zamanda ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 10:29
  1. Hatay
  2. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı
  3. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım
  4. İdlib Beşşar Esed

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