İdlib'e hava saldırısı protesto edildi!

Balıklıgöl Yerleşkesinde, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde bir araya gelen, aralarında sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Suriyelilerin bulunduğu grup, ellerinde Türk ve Suriye bayrakları ile İdlib'e destek yazılarının olduğu pankartlar taşıdı.

Grup adına açıklama yapan İHH Güneydoğu Anadolu Bölgesi Koordinatörü Behçet Atilla, Suriye'deki iç savaşın 7. yılında, insanı bilanço hakkında verilen rakamların artık bir anlam ifade etmediğini söyledi.



'İDLİB BÜYÜK BİR KRİZE GEBE GÖRÜNMEKTEDİR'

Ülkede son iki yıldır ilan edilen çatışmasızlık bölgelerinde insanların barış içinde yaşamlarına devam ettiğini belirten Atilla, "Bu çatışmasızlık bölgelerinin sonuncusu olan İdlib, daha büyük bir insani krize gebe görünmektedir. Çünkü kent ve çevresi sadece yerel 300 bin nüfusa değil savaş nedeniyle ülkenin farklı bölgelerinden güvenli olduğu için buraya gelen 3 milyonun üzerinde mülteciye ev sahipliği yapmaktadır." dedi.

Atilla, İdlib'e olası bir saldırıda en az 700 bin insanın, yeniden mülteci durumuna düşeceğini ve bu durumun Suriye'de şu ana kadar bir seferde yaşanacak en büyük mülteci hareketi olacağını dile getirdi.



'HAVA SALDIRILARINDA BİNLERCE SİVİL ZARAR GÖRECEK'

Suriye'de yüz binlerce insanın hayatını kaybettiğini kaydeden Atilla, şöyle devam etti:

"İdlib'e olası bir saldırı halinde sivil kayıpların daha da artmasından korkuluyor. Bölgede silahlı unsurlar ile sivillerin ayrımı zor olduğu için olası hava operasyonlarında binlerce sivil zarar görecektir. İdlib'te yaşanan katliamların büyümesi halinde Halep'ten daha büyük trajik bir sonuca sebep olabilir. Bombardımanın durdurulmaması ya da sivillerin tahliyesine yol açan siyasi bir anlaşmanın sağlanmaması halinde yaşanacaklar, modern Suriye tarihine kara bir leke olarak geçecektir. Sivillerin sistematik olarak hedef alınması ve öldürülmesini önlemek için Türkiye başta olmak üzere uluslararası camianın harekete geçirilmesi ve duyarlılıkların artırılması insani bir vazife olarak görülmelidir."

Konuşmasının sonunda İdlib'te yaşayanlar için yardım kampanyası başlattıklarını belirten Atilla, herkesin yardım kampanyasına destek vermeye davet etti.