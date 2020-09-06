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Aktüel İdlib'de yerinden edilen sivillerin kaldığı kampta çıkan yangında 3 çocuk öldü
Aktüel

İdlib'de yerinden edilen sivillerin kaldığı kampta çıkan yangında 3 çocuk öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-06 14:54:08 -
İdlib'de yerinden edilen sivillerin kaldığı kampta çıkan yangında 3 çocuk öldü

İDLİB (AA) - Suriye'nin İdlib kentinde zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı Kefernuran kampında çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti.

İdlib'in kuzeyindeki Barişa köyünde yer alan kampta tüp patlaması sonucu başladığı öğrenilen yangına Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri müdahale etti.

Sivil Savunma ekipleri, kamp sakinlerini güvenli bir yere naklettikten sonra yangını kontrol altına aldı.

Yangının söndürülmesinin ardından yaşları 1 ile 6 arasındaki üç çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Yangında üç çadır kullanılamaz hale gelirken bir çadır da hasar gördü.





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