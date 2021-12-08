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Dünya İdlib'de şiddetli yağış! Çadır kampları sular altında kaldı
Dünya

İdlib'de şiddetli yağış! Çadır kampları sular altında kaldı

Suriye-İdlib'de etkisini gösteren şiddetli yağış, Türkiye sınırına yakın bölgelerindeki çadır kamplarında yaşayan binlerce sivilinin hayatını olumsuz etkiledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 21:12:00 -
İdlib'de şiddetli yağış! Çadır kampları sular altında kaldı

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de etkisini gösteren şiddetli yağış, Türkiye sınırına yakın bölgelerindeki çadır kamplarında yaşayan binlerce sivilinin hayatını olumsuz etkiledi.

Gün boyu süren sağanak, Suriye'nin Türkiye sınır hattında zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı çadır kampları sular altında bıraktı.

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