İdlib'de şiddetli yağış! Çadır kampları sular altında kaldı
Suriye-İdlib'de etkisini gösteren şiddetli yağış, Türkiye sınırına yakın bölgelerindeki çadır kamplarında yaşayan binlerce sivilinin hayatını olumsuz etkiledi.
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de etkisini gösteren şiddetli yağış, Türkiye sınırına yakın bölgelerindeki çadır kamplarında yaşayan binlerce sivilinin hayatını olumsuz etkiledi.
Gün boyu süren sağanak, Suriye'nin Türkiye sınır hattında zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı çadır kampları sular altında bıraktı.