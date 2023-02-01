İdlib'de diyaliz merkezleri durma noktasına geldi: Yüzlerce böbrek hastası mağdur!

Baas Esed rejim güçlerince düzenlenen yoğun saldırıları sonucu İdlib'e göç eden sivillerle bölgedeki nüfus yoğunlaşırken, kısıtlı imkanlarla diyaliz merkezlerine müracaat eden böbrek hastası sayısında da artış oldu.

2023'e girilmesiyle bölgede sayısı 8'i bulan diyaliz merkezlerine ilaç ve gerekli ekipman desteği de azaldı.

Suriye Acil Müdahale Koordinatörlüğünden alınan bilgiye göre, 570 hasta geçen ay söz konusu merkezlerin sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlandı.

Ancak uluslararası yardımların azalmasıyla söz konusu merkezlerin büyük bir kısmında diyalize bağlı böbrek hastalarının seanslarında kullanılan tıbbi malzemeler tükenmek üzere.

Bir diyaliz merkezi de ilaç yetersizliği yüzünden hasta almamaya başladı.

Kriz yüzünden mağdur olan yüzlerce hasta, başka bölgelerden kendi imkanlarıyla tedarik ettikleri ilaçlarla diyaliz seanslarına girebiliyor.

Böbrek hastaları, diyaliz merkezlerine sağlanan desteklerin kesilmemesini istiyor.

"Merkez minimum kapasiteyle çalışıyor"

İdlib il merkezinde yer alan İbn-i Sina Diyaliz Merkezinin sorumlusu Dr. Taha Takika, yaptığı açıklamada, İdlib'deki diyaliz merkezlerinin seanslarının yetersiz olması nedeniyle hastaların mağdur olduğunu söyledi.

Görev yaptığı merkezde 1 ayda 200 hastaya 1600 seans yaptıklarını ifade eden Takika, "Merkez minimum kapasiteyle çalışıyor. Çoğu hasta diyaliz seansları için gerekli malzemeyi kendi cebinden ödüyor ve 560 Türk lirasını kendi imkanlarıyla tedarik ediyor." dedi.

Takika, her hastanın haftada 2-3 seansa ihtiyaç duyduğunu belirterek "Diyaliz merkezleri, kendi ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Çoğu hasta diyaliz seansı için gerekli tıbbi malzemeyi yoksulluk nedeniyle temin edemiyor." ifadelerini kullandı.

Rejim güçlerinin İdlib'in güneyindeki Mıntıf köyüne düzenlendiği yoğun saldırlar nedeniyle zorla yerinden edilen böbrek hastası Samir Muhammed de diyaliz seansı için gerekli ilaçları kendi imkanları ile temin ettiğini söyledi.

Doğuştan böbrek hastası Muhammed, "Her diyaliz seansı 320 Türk lirasına mal oluyor. Her hafta 2 bazen de 3 seans oluyor. Ben çalışamıyorum. Yardımseverlere çağrıda bulunarak diyaliz merkezlerine desteklerin kesilmemesini istiyorum." şeklinde konuştu.

Esed rejim güçlerinin saldırıları nedeniyle İdlib'in güneyindeki Maaratnuman ilçesinden göç eden Mustafa Derbas, böbrek hastası babasıyla diyaliz seansına geldiğini söyledi.

Derbas, "Diyaliz seansı için gerekli ilaçları, serum ve filtre hortumlarını merkezde bulamayınca satın almak zorunda kalıyoruz." dedi.