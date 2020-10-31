İdlib’de çiftçilere kamikaze İHA ile saldırı
Suriye'de Rus menşeli olduğunu bildirilen kamikaze insansız hava aracıyla bahçede zeytin toplayan sivillere yapılan saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Suriye'nin İdlib kentinde Rus menşeli olduğunu bildirilen kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) bahçede zeytin toplayan sivillere yapılan saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.
"Rus menşeli"
Askeri muhaliflerin, Rus menşeli olduğunu bildirdiği kamikaze İHA ile akşam saatlerinde İdlib'in Nahlye köyünde zeytin toplayan sivillere saldırı yapıldı.
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgilere göre, saldırıda 1 sivil yaşamını yitirdi, 5 sivil yaralandı.
İdlib'e bağlı Kefrenbil ilçesinde konuşlu Beşşar Esed rejimi ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri de İdlib’in Cebel Zaviye bölgesindeki Kefer Avid, Kensafra, Deyir Sünbül köylerine çok sayıda roket ve havan saldırısı yaptı.