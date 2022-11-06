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Dünya İdlib'de çadır kampa misket bombalı saldırı: 6 ölü, 75 yaralı!
Dünya

İdlib'de çadır kampa misket bombalı saldırı: 6 ölü, 75 yaralı!

Suriye'de Rusya uçakları ve Beşşar Esed rejiminin, İdlib ilinde yerinden edilenlerin sığındığı bir kampa düzenlediği misket bombalı saldırıda 6 sivil yaşamını yitirdi, en az 75 sivil yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 16:37:00 - 2022-11-06 16:45:48
İdlib'de çadır kampa misket bombalı saldırı: 6 ölü, 75 yaralı!

Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, rejim güçleri sabah saatlerinde İdlib'in kuzeyindeki zorla yerinden edilen sivillerin yaşadığı Maram Kampı'na misket bombalı saldırı düzenledi.

Saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti, ölenler arasında çocuklarda bulunuyor en az 75 sivil yaralandı.

Yaralılar, sivil savunma ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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