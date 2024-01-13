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Dünya İdlib'de binlerce ailenin çadırını su bastı!
Dünya

İdlib'de binlerce ailenin çadırını su bastı!

Yeniakit Publisher
2024-01-13 17:51:00 -
İdlib'de binlerce ailenin çadırını su bastı!

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Beşşar Esed rejimi güçlerinin saldırıları dolayısıyla yerinden edilenlerin sığındığı kamplarda yüzlerce ailenin çadırı su altında kaldı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Beşşar Esed rejimi güçlerinin saldırıları dolayısıyla yerinden edilenlerin sığındığı kamplarda yüzlerce ailenin çadırı su altında kaldı.

İdlib'de sağanak sonucu taşkınlar, Esed rejimi ve destekçilerinin yerinden ettiği sivillerin kaldığı bazı kampları olumsuz etkiledi.

Suriye Sivil Savunmadan (Beyaz Baretliler) yapılan açıklamaya göre, İdlib'in kuzeyindeki Atme köyünde sağanak nedeniyle 48 kampta 1118 ailenin çadırını su bastı.

Şiddetli yağışlar ayrıca İdlib'deki Keferlusin, Emel, Beşir, Akrabun, Ameen, Assad ve İhsan bölgelerinde etkili oldu.

Kampların bulunduğu bölgelere sivil savunma ekipleri sevk edildi, su tahliyesi için çalışma başlatıldı.
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