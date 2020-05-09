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Aktüel

İdil’de ikaz ve bilgi levhalarında düzenlemeler yapıldı

Şırnak’ın İdil ilçesindeki tali ve bağlantı yolların tamamındaki trafik uyarıcı, ikaz ve bilgi levhalarında düzenleme yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 11:17:03 -
İdil’de ikaz ve bilgi levhalarında düzenlemeler yapıldı

Şırnak’ın İdil ilçesindeki tali ve bağlantı yolların tamamındaki trafik uyarıcı, ikaz ve bilgi levhalarında düzenleme yapıldı.


İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zafer Sağ’ın talimatları doğrultusunda yolların daha rahat ve güvenli bir şekilde kullanılması için asfaltlaması tamamlanan bölgelerdeki ikaz ve bilgi levhalarında düzenlemeler yapıldı. Belediye ekipleri, yayaların geçiş üstünlüğüne dikkat çekmek ve çizgilerin daha iyi görünebilmesi için termoplastik boyası kullandı. Belediye ekipleri, ayrıca kent genelinde kaybolan yol çizgileri, yaya geçitleri ile yıpranan trafik uyarı levhalarını da yeniliyor. Yol çizgisi çizme çalışmaları, kent genelinde asfaltı tamamlanan cadde, sokak ile yaya geçitlerinin yoğun olduğu yerlerde devam edecek.

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