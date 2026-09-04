idefix Öğrenci ile avantajlar tek üyelikte

Program kapsamında öğrenciler, ilk 6 ay boyunca aylık yalnızca 1 TL karşılığında Premium üyelikten yararlanırken; ücretsiz kargo, hediye kahve, alışveriş, ulaşım, seyahat ve sosyal yaşam kategorilerindeki çeşitli fırsatlara erişebiliyor.

Öğrencilik döneminde kırtasiye ve teknoloji gibi eğitim ihtiyaçlarının yanı sıra market, moda, kişisel ihtiyaçlar ve ulaşım gibi günlük harcamalar da bütçede önemli bir yer tutuyor. Öğrencilerin farklı harcama alanlarındaki ihtiyaçlarını gözeten idefix Öğrenci, alışverişten günlük yaşama uzanan çeşitli avantajları tek bir üyelik programında bir araya getiriyor.

Süpermarketten teknolojiye tüm ihtiyaçlarda avantaj

idefix Öğrenci üyeleri, elektronik, ev yaşam, elektrikli ev aletleri ve kitap-kırtasiye başta olmak üzere farklı kategorilerde sunulan indirimlerden yararlanabiliyor. Seçili bilgisayar ve telefonlarda tüm indirimlere ek 1.000 TL anında indirim kuponu sunulurken, küçük ev aletlerinde net yüzde 15 indirim fırsatı bulunuyor. Mobilya ürünlerinde yüzde 35’e varan indirim, kitap ve kırtasiye ürünlerinde ise tüm indirimlere ek yüzde 40’a varan indirim avantajı sağlanıyor. Program kapsamında sunulan ücretsiz kargo avantajının yanı sıra, üyeler idefix uygulamasından gerçekleştirecekleri ilk alışverişlerinde 100 TL değerindeki indirim kuponundan da faydalanabiliyor.

Program, alışveriş avantajlarının yanı sıra öğrencilerin günlük yaşam ve sosyal aktivitelerine yönelik fırsatlar da sunuyor. Üyeler scooter kiralamalarında yüzde 50 indirim, uçak bileti ve etkinlik bileti indirimleri ile hediye kahve fırsatlarından yararlanabiliyor.

idefix Öğrenci’nin öne çıkan avantajlarından biri de öğrencilere özel üyelik fiyatı. Programa katılan öğrenciler, ilk 6 ay boyunca aylık yalnızca 1 TL ödeyerek Premium üyelikten ve program kapsamında sunulan avantajlardan yararlanabiliyor. idefix Öğrenci’ye katılımda yaş sınırı bulunmuyor. Programa dahil olmak isteyen öğrencilerin üyelik sırasında öğrencilik durumlarını doğrulamaları yeterli oluyor. idefix Öğrenci; günlük ihtiyaçlarından alışverişe, ulaşımdan seyahat ve sosyal yaşama kadar öğrencilerin farklı harcama alanlarına yönelik avantajları tek bir üyelik çatısı altında sunuyor.