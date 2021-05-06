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Ekonomi IDEF, 17-20 Ağustos’a ertelendi
Ekonomi

IDEF, 17-20 Ağustos’a ertelendi

15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2021), Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda 17-20 Ağustos’ta yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 21:13:00 -
IDEF, 17-20 Ağustos’a ertelendi

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfından (TSKGV) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, TSKGV yönetim ve sorumluluğunda, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ organizatörlüğünde 25-28 Mayıs’ta TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde icra edilmesi planlanan IDEF 2021, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda ertelendi.

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