İddiaya göre cinayeti Almanya'da işledi, Antep'te yakalandı!

Almanya'nın Fehrbellin şehrinde boğularak öldürülmesinin ardından cesedi evinin bahçesinde toprağa gömülü bulunan Elif U'nun katil zanlısı olarak aranan Hüseyin U'nun yakalanması için Alman polisi çalışma başlattı. Cinayet şüphelisinin Gaziantep'in Nizip ilçesine kaçtığı bilgisi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Bu arada, Hüseyin U'nun yaklaşık bir hafta önce 4 çocuğuyla Türkiye'ye geldiği, eşinin nerede olduğunu soran yakınlarına kendisini terk ettiğini, nereye gittiğini bilmediğini söylediği öğrenildi.