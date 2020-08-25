İddialı yapımlar vizyona girmeye başlıyor

İSTANBUL (AA) - İngiliz film yönetmeni, senarist ve yapımcı Christopher Nolan'ın pandemi sürecinden beri merakla beklenen filmi "Tenet" yarın vizyona girecek.

Bilim-kurgu ve aksiyon içerikli yapımın başrolünde Amerikalı bir aktör ve eski futbol oyuncusu olan John David Washington yer alıyor.

İzleyicilerin aylardır beklediği "Tenet"ın uluslararası kadrosunda John David Washington'a Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Martin Donovan, Fiona Dourif, Yuri Kolokolnikov, Himesh Patel, Clemence Poesy, Aaron Taylor-Johnson'ın yanı sıra, Michael Caine ve Kenneth Branagh gibi isimler eşlik ediyor.



Hikayesi IMAX ile 70mm tekniklerinden yararlanılarak beyaz perdeye taşınan film, dünyayı büyük bir tehlikeden kurtarmak için savaşan bir kahramanın hikayesini konu ediyor. Gerçek zamanın ötesinde bir yerde uluslararası bir casusluk görevini yerine getirmeye çalışan kahraman, dünyayı kurtarabilmek için savaşmak zorunda kalır.

Basın gösterimi, Kovid-19 tedbirleri göz önünde bulundurularak bu sabah İstinye Park'ta gerçekleşirilen film, yarın Türkiye ile birlikte bir çok ülkede aynı anda vizyona girecek.