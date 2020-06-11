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Medya

İddialara ilişkin açıklama! TRT’yi eleştireyim derken rezil olan Ayşenur Arslan Halk TV’yi bıraktı

TRT’yi eleştirirken rezil olan Halk TV'nin programcısı Kemalist Ayşenur Arslan, kanaldan ayrıldığı yönündeki iddialarla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 14:17:00 - 2020-06-11 14:20:19
İddialara ilişkin açıklama! TRT’yi eleştireyim derken rezil olan Ayşenur Arslan Halk TV’yi bıraktı

Halk TV programcısı Kemalist Ayşenur Arslan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden Halk TV'den ayrıldığına yönelik mesajlar aldığını söyledi.

Söz konusu iddiaların doğru olmadığını duyuran Arslan, "Sadece, ciddi olmasa da ekrana çıkmamı engelleyen bir sağlık sorunu ve tedavisi için birkaç günlük mola..." dedi.

Arslan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlar, “Halk TV’den ayrılmışsın” diye mesajlar alıyorum. Kesinlikle doğru değil. Sadece, ciddi olmasa da ekrana çıkmamı engelleyen bir sağlık sorunu ve tedavisi için birkaç günlük mola. Pazartesi ekranda görüşmek üzere...."

Ne olmuştu?

TRT, 19 Mayıs'ta haber bültenlerinde 19 Mayıs için sehven "Cumhuriyet Bayramı" yazmıştı. Editöryal hatanın ardından açıklama yapan TRT, sehven yazılan ifadeyi değiştirip özür dilemişti.

TRT'de sehven yazılan ifadeyi eleştiren Ayşenur Arslan'ın, 19 Mayıs'ı "Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı" zannetmesi dikkatlerden kaçmadı. Arslan, "TRT 19 Mayıs’ta Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı yerine 'Cumhuriyet Bayramı' dedi" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Ömer

Bırakın boş işleri tv yi. Bırakmış bırakmamış bayrama şunu demiş bunu demiş falan bunlar kendilerini bir şey zannediyorlar. Bize ne .
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Misafir

İnşallah tamamı olur
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