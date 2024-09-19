İDDEF’ten Dünyanın Dört Bir Yanındaki Öğrencilere Eğitim Seti Yardımı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), her sene olduğu gibi bu yılki eğitim öğretim döneminin başında Afrika, Asya, Balkanlar ve Ortadoğu’daki medreselerinde ücretsiz eğitim alan ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımıyla birlikte içerisinde çanta, defter, kalem, silgi ve kalemtıraş gibi malzemelerin bulunduğu kırtasiye seti hediye ediyor.

İsrail’in soykırım uyguladığı Gazze’de çocukların güvenli bir şekilde okullarda eğitim imkanlarına ulaşması ve geçici alanların oluşturulması çalışmalarına destek veren İDDEF, ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin barınaklarının içerisinde ve etrafında geçici eğitim alanlarında yardımda bulunuyor. Hayırseverler ‘İlme Kalem Ol’ eğitim projesi kapsamında 750 TL bağış yaparak mazlum ve mağdur diyarların çocuklarına umut olabiliyor. Hayırseverler gücü miktarınca da bağış yapabildiği gibi, EĞİTİM yazıp 7230'a SMS göndererek 50 TL destekte bulunabiliyor.

İDDEF, eğitim hizmetini 55 ülke 100 eğitim merkezi ve 80 medresede, 400’ün üzerinde hoca ve 10 bine yakın öğrencisiyle özverili ve istikrarlı şekilde sürdürürken, yoksulluğun ve insani krizlerin yaşandığı her coğrafyada çocukların ve gençlerin okuma ve öğrenme süreçlerini destekliyor. İDDEF, okul heyecanıyla yeni döneme başlayan öğrencileri bağışçılarının desteğiyle sevindirirken, ülkelerde en pahalı eşyaların başında gelen kırtasiye malzemeleri çocukların daha donanımlı bir şekilde eğitimlerine devam etmesini sağlıyor.

Hayırseverler, öğrencilerin kıyafet, çanta, kalem, silgi, kalemtıraş ve defter gibi ihtiyaçlarının karşılandığı projeye, "www.iddef.org" bağış sayfası üzerinden, ilgili hesap numaralarına FAST/EFT/havale yoluyla, Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerindeki temsilcilikleri ziyaret ederek ya da 0212 6210065 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alarak destekte bulunabiliyor.