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Aktüel İDDEF'den, Afganistan'daki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı
Aktüel

İDDEF'den, Afganistan'daki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Afganistan'daki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 09:21:00 - 2022-04-05 09:28:10
İDDEF'den, Afganistan'daki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Afganistan'daki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı yaptı.

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, Afganistan'da işgalcilerin uzun yıllar yaşattığı yıkım sonrası derin ekonomik kriz ve çatışmalar nedeniyle güvenli gıdaya ulaşmakta sıkıntı yaşayan aileler zor günler geçiriyor.

Özellikle çatışmaların arttığı kış aylarında çevre şehirlerden Herat ve Kandehar'a göç edip kurdukları yazlık çadırlarda kışı atlatanlar, yokluk ve açlıkla yaşam mücadelesi veriyor.

İDDEF, "İyilik Seninle" sloganıyla, 40 ülke 263 bölgede sürdürülen ramazan organizasyonu kapsamında Afganistan'daki insani yardım çalışmalarına devam ediyor.

Bölgede gıda yardımları sürürken, Herat ve Kandehar şehirlerindeki çadırlarda yaşayan 1000 aileye ramazan kumanyası ile iftar için yemek ikramı yapıldı.

 

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