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Aktüel İDDEF, Sudan'daki sel mağdurlarına yardım paketi dağıttı
Aktüel

İDDEF, Sudan'daki sel mağdurlarına yardım paketi dağıttı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 09:28:08 -
İDDEF, Sudan'daki sel mağdurlarına yardım paketi dağıttı

İSTANBUL (AA) - İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), son 32 yılın en büyük sel felaketini yaşayan Doğu Afrika ülkesi Sudan'da ilk etapta mağdur 200 aileye gıda paketi dağıttı.

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, Sudan'ı etkisi altına alan şiddetli mevsimsel yağmurların neden olduğu selden etkilenen, barınma ve güvenli gıdaya ulaşmakta zorluk çekenler için acil yardım kampanyası başlatıldı.

Hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan ve içerisinde temel yaşam malzemelerinin yer aldığı gıda paketleri ilk etapta 200 sel mağduru aileye teslim edildi.

Sudan'da, Nil nehrinin taşması ve sel nedeniyle 100'ü aşkın kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi yaralandı. 32 binden fazla ev tamamen yıkılıp okul, cami ve eğitim kurumu hasar gördü, 40 bin dönümden fazla tarım arazisi zarara uğradı, 5 binden fazla büyükbaş hayvan telef oldu.

Son 32 yılın en büyük felaketini yaşayan Sudan'da 3 ay süreyle acil durum ilan edildi.

İDDEF, Sudan halkının yaralarını sarmak, acılarını bir nebze de olsa hafifletmek ve yanlarında olunduğunu hissettirmek için sahadaki ekipler ve bağışçıların desteğiyle ülkeye yardımlarını sürdürecek.


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