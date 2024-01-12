İDDEF, Mazlum ve Mağdur Yüzleri İyilikle Isıtacak

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) her yıl olduğu gibi 2023-2024 kış mevsimi kapsamında soğuk hava şartları altında yaşam mücadelesi veren Gazze, Suriye, Yemen, Afganistan ve Lübnan’da mülteci durumunda hayatta kalmaya çalışan mazlum ve mağdur siviller için “İyilik Isıtır” sloganıyla harekete geçti. İDDEF, kış boyunca hayırseverlerin bağışlarıyla hazırlanan gıda paketi, kışlık kıyafet, battaniye, kurban eti, soba ve yakacak yardımlarını bölgedeki ekipleriyle teslim edecek.

İDDEF’ten yapılan açıklamada, “Her yeni kış daha büyük bir zorluğu göğüslemek mecburiyetinde kalan, çeşitli insanlık krizlerinin ortasında yaşam mücadelesi veren gerçek ihtiyaç sahibi kardeşlerimize hayırseverlerimizin yardımlarını ulaştırıyoruz. Kış soğuklarının iyiden iyiye kendini hissettirmesiyle savaş, istikrarsızlık ve doğal afetlerin yaşandığı coğrafyalardaki zorlu hayatların soğuk hava ve kar yağışıyla daha da ağırlaştığı bir sezonda ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi yalnız bırakmıyoruz” denildi.

Kriz bölgelerinde kışı getirdiği zorlukların yardımlarla kolaylaştığı belirtilen açıklamada, “Bu kapsamda özellikle İsrail'in 7 Ekim'den bu yana soykırım yaptığı Gazze’deki Filistinli kardeşlerimizin, savaştan kaçarak Türkiye sınırına sığınan Suriyeli kardeşlerimizin, işgalcilerin çekilmesiyle toparlanma süreci yaşayan Afgan kardeşlerimizin ve büyük bir insanlık krizinin yaşandığı Yemenli kardeşlerimizin çetin kış şartlarından etkilenmemesi için kış yardım paketi desteği sağlıyoruz. Derme çatma barakalarda, yakacaksız ve eşyasız evlerde soğuğa direnen kardeşlerimiz için İyilik Isıtır temasıyla başlattığımız kış kampanyasıyla yıl boyunca gıda paketi, battaniye, kıyafet ve yakacak gibi temel insani yardım malzemelerini ulaştırıyoruz. Tüm hayırseverlerimizi kışın ayazını korunaksız kamplarda bekleyen mazlum ailelerin yanında olmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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Hayırseverler, tüm zorluklara karşı yaşam mücadelesi veren ailelere kış boyunca www.iddef.org internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına FAST/EFT/havale yoluyla, Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerindeki temsilcilikleri ziyaret ederek ya da 0212 6210065 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alarak destekte bulunabiliyor. Hayırseverler ayrıca KIS yazıp 7230'a SMS göndererek 20 TL bağış yapabiliyor.