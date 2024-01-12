  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD soykırıma destek çıktı! Bozacının şahidi şıracı

Dolandırıcılıkta akılalmaz yöntem! Sürümden kazanıp...

Patatesle her gün evde altın üretiyorlar! İnternette görüp denediler, başarılı sonuç verdi

Meral Akşener ve eşi Tuncer Akşener 42. evlilik yıldönümlerini böyle kutladı! Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar

Filistin protestoları sürüyor! kefen almak istedi

Çalışanın yemeğinin 170 TL’si devletten... Kalem kalem vergi ve harçlar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı

Tat Gıda satıldı! Yeni sahipleri 'Bu kadar da olur mu' dedirtti

ABD bölgedeki gerilimi kaşıyor! Tanksavar füzesi temin edecekler

‘Namaz kılacağım’ dedin mi bu iş oluyor İple illüzyon yaptı... Sosyal medyanın gündemine oturdu
Aktüel İDDEF, Mazlum ve Mağdur Yüzleri İyilikle Isıtacak
Aktüel

İDDEF, Mazlum ve Mağdur Yüzleri İyilikle Isıtacak

Yeniakit Publisher
2024-01-12 10:13:00 -
İDDEF, Mazlum ve Mağdur Yüzleri İyilikle Isıtacak

İDDEF, Gazze başta olmak üzere kriz bölgelerinde soğuk hava ve zor şartlarda yaşam mücadelesi veren ihtiyaç sahipleri için “İyilik Isıtır” sloganıyla kış yardım kampanyası başlattı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) her yıl olduğu gibi 2023-2024 kış mevsimi kapsamında soğuk hava şartları altında yaşam mücadelesi veren Gazze, Suriye, Yemen, Afganistan ve Lübnan’da mülteci durumunda hayatta kalmaya çalışan mazlum ve mağdur siviller için “İyilik Isıtır” sloganıyla harekete geçti. İDDEF, kış boyunca hayırseverlerin bağışlarıyla hazırlanan gıda paketi, kışlık kıyafet, battaniye, kurban eti, soba ve yakacak yardımlarını bölgedeki ekipleriyle teslim edecek.

İDDEF’ten yapılan açıklamada, “Her yeni kış daha büyük bir zorluğu göğüslemek mecburiyetinde kalan, çeşitli insanlık krizlerinin ortasında yaşam mücadelesi veren gerçek ihtiyaç sahibi kardeşlerimize hayırseverlerimizin yardımlarını ulaştırıyoruz. Kış soğuklarının iyiden iyiye kendini hissettirmesiyle savaş, istikrarsızlık ve doğal afetlerin yaşandığı coğrafyalardaki zorlu hayatların soğuk hava ve kar yağışıyla daha da ağırlaştığı bir sezonda ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi yalnız bırakmıyoruz” denildi.

Kriz bölgelerinde kışı getirdiği zorlukların yardımlarla kolaylaştığı belirtilen açıklamada, “Bu kapsamda özellikle İsrail'in 7 Ekim'den bu yana soykırım yaptığı Gazze’deki Filistinli kardeşlerimizin, savaştan kaçarak Türkiye sınırına sığınan Suriyeli kardeşlerimizin, işgalcilerin çekilmesiyle toparlanma süreci yaşayan Afgan kardeşlerimizin ve büyük bir insanlık krizinin yaşandığı Yemenli kardeşlerimizin çetin kış şartlarından etkilenmemesi için kış yardım paketi desteği sağlıyoruz. Derme çatma barakalarda, yakacaksız ve eşyasız evlerde soğuğa direnen kardeşlerimiz için İyilik Isıtır temasıyla başlattığımız kış kampanyasıyla yıl boyunca gıda paketi, battaniye, kıyafet ve yakacak gibi temel insani yardım malzemelerini ulaştırıyoruz. Tüm hayırseverlerimizi kışın ayazını korunaksız kamplarda bekleyen mazlum ailelerin yanında olmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hayırseverler, tüm zorluklara karşı yaşam mücadelesi veren ailelere kış boyunca www.iddef.org internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına FAST/EFT/havale yoluyla, Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerindeki temsilcilikleri ziyaret ederek ya da 0212 6210065 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alarak destekte bulunabiliyor. Hayırseverler ayrıca KIS yazıp 7230'a SMS göndererek 20 TL bağış yapabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23