İDDEF, Kurban organizasyonuna hazır

Hayırseverlerin vekalet yoluyla emanet ettiği kurbanları2020 yurt dışı vacip kurban organizasyonuiçerisinde ‘Kardeşinle Kurbanını Paylaş’ temasıyla gerçekleştirecek olan İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF),Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'daki 33 ülke253 bölgede gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Hiçbir aracı kurumla çalışmadan kurbanlıkları ilk elden keserek dağıtım çalışmalarını yapan İDDEF, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala tüm hazırlık ve denetimlerini tamamladığını bildirdi.

İDDEF’ten yapılan açıklamada, “11 yıldır emanet hassasiyetiyle güven, tecrübe ve titizlik içinde gerçekleştirdiğimiz Kurban Bayramı organizasyonu için bu yıl da yola çıktık. Kovid-19 nedeniyle sağlık durumunun elverişli olduğu ülkelere Türkiye’den ekiplerimizi gönderdiğimiz gibi pandemi vakalarının yoğun olduğu ülkelerde ise yerel görevlilerimiz kesim ve dağıtım çalışmalarını önlemler içinde yerine getirecek. Şartları taşıyan kurbanlıkların tüm kontrolleri yapıldıktan sonra satın alımlarını iki ay öncesinden gerçekleştirirken, işaretleme,küpeleme, aşılama ve son olarak veteriner kontrolünden geçirilmesiyle kesim alanları hazırlandı. Ülkelerde görev alacak hoca ve ekiplerimize yönelik iki ay öncesinden başlattığımız eğitim çalışmalarımız tamamlandı. Bu kapsamda vekalet okuyacak görevlilere pratik Türkçe dersleri verilirken, video kaydı alacak kameramanlara ise tatbikat yaptırıldı. Kurban Bayramına sayılı günler kala tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak denetimlerimizi sağladık. Kurban programımızı yurt dışında sahada bulunan ekiplerimizle koordinasyon içinde özenle sürdürüyoruz” denildi.

Bu yılki vekalet yoluyla yurt dışı kurban kesim bedelinin küçükbaş için 700 lira, büyükbaş hisse içinse 600 lira olarak belirlendiği hatırlatılan açıklamada, “Kurban organizasyonumuzu başından sonuna kadar Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştireceğimiz gibi kurban etlerini yıl boyunca tespit edilen gerçek ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştıracağız. Hayırseverlerimiz binlerce kilometre uzaktaki din kardeşiyle kurbanını paylaşmak için www.iddef.orginternet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına EFT/Havale yoluyla, şube merkezlerinden ya da 0212 621 0065 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak bağışını yapabilir. Kurban bağışları isebayramın ikinci günü sonuna kadar devam edecek” ifadelerine yer verildi.