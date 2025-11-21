İDDEF, Gazze’ye Kış Yardımlarını Artırdı

Gazze’de kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte yüzbinlerce kişi soğuk ve çamurla mücadele ederken, İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) bölgede acil barınma ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İDDEF ekipleri, Gazze’deki ailelere çadır, battaniye, yatak, kışlık acil yardım paketleri ile kışlık kıyafet ve ayakkabı dağıtımları gerçekleştiriyor. Yapılan yardımlar, soğuktan korunamayan sivillere nefes olurken ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamada hayati bir rol üstleniyor.

Ateşkes sonrası Gazze'ye çadır ulaştıran İDDEF, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de yoğun bir insani yardım faaliyeti yürüttüğünü vurgulayarak, kış boyunca barınma ve ısınma desteklerinin sürdürüleceğini ifade etti.

Hayırseverler, Gazze’deki mağdur ailelere "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına FAST/EFT/havale yoluyla, Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerindeki temsilcilikleri ziyaret ederek ya da 0212 6210065 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alarak destekte bulunabiliyor.