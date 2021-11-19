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Dünya İdamına saatler kala öyle bir şey oldu ki...
Dünya

İdamına saatler kala öyle bir şey oldu ki...

ABD'nin Oklahoma eyaletinde cinayet suçundan hüküm giyen Julius Jones adlı zanlı idam cezasına saatler kala affedildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 11:31:00 -
İdamına saatler kala öyle bir şey oldu ki...

ABD’de 1999’da cinayetten hüküm giyen Julius Jones, bugün gerçekleştirilmesi planlanan idam cezasına saatler kala Oklahoma Valisi Kevin Stitt tarafından affedildi. Oklahoma eyaletindeki bir cezaevinde tutulan Jones’un idam cezası, Vali Stitt'in yerel saatle 13:20’de yayınladığı bir kararname ile şartlı tahliseyiz ömür boyu hapse çevrildi. Şu anda 41 yaşında olan Jones’un idamının yerel saat ile saat 16.00’da gerçekleşmesi planlanıyordu.
Günün erken saatlerinde Jones’in avukatları, eyaletin son zamanlardaki idam yöntemlerinin ölüme mahkum edilen suçlular için eziyetli olduğunu savunmuş, idamını durdurmak için çabalamıştı.
Avukatlar, Oklahoma’nın idamlarının “acımasız ve olağandışı ceza” olarak nitelendirildiğini kanıtlamış ve en azından müvekkillerine daha fazla zaman kazandırmayı planlamıştı.


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