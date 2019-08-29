İdam geri mi geliyor? İdam gelecek mi?

Kadına şiddet ve çocuk istismarlarının yeniden gündeme gelmesiyle birlikte idam tartışmaları da yeniden alevlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önceden önüne gelirse olaylayacağını ifade ettiği idam cezası ile ilgili Adalet Bakanı Gül’den son dakika açıklama geldi. Peki idam geri mi geliyor? İdam gelecek mi?

Son dakika haberi. Adalet Bakanı Gül, idam cezası tartışmalarıyla ilgili, "Bu konu parlamentonun vereceği bir karardır." dedi. Adalet Bakanı Gül idam tartışmaları ile ilgili olarak, "Kadına yönelik şidet ve cinayet gerçekten insanlık dışı. Bu tür hadiseleri görmek insanın insanlığından utandığı bir tablo. Bu konuda hem idari hem yargı mercileri böyle kişilerin hak ettiği cezayı vermektedir. Sayın cumhurbaşkanın bu konuda tutumu açıktır. Eğer parlemento bu değişikliği yaparsa sayın Cumhurbaşkanı ne yapacağını söylemiştir." açıklamasında bulundu.