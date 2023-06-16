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Gündem İdam edin! Midesinden çıkana bakın
Gündem

İdam edin! Midesinden çıkana bakın

Yeniakit Publisher
2023-06-16 08:36:00 -
İdam edin! Midesinden çıkana bakın

Erzincan polisinin uyuşturucu madde kuryeliği yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda, uyuşturucuyu midesine gizleyen İran uyruklu 2 kişi tutuklandı. 1,748 gr Afyon sakızı ele geçirildi. Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

Erzincan ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, uyuşturucu madde kuryeliği yapan kişilere yönelik şehir genelinde çalışma başlatıldı.

Bu çerçevede durdurulan yolcu otobüsünde, yutma yöntemiyle uyuşturucu taşıdığı değerlendirilen İran uyruklu M.M.A ve O.A gözaltına alındı.

Şüphelilerin mide ve bağırsaklarında yapılan tomografi çekimlerinde çok sayıda yabancı cisim bulunduğu tespit edildi. Yapılan tıbbi müdahale ile şüphelilerin midesinden toplam 1,748 gram uyuşturucu çıkarıldı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yapılan tıbbi müdahale ile M.M.A’nın midesinden çıkarılan 81 adet 934,96 gram ile O.A’nın midesinden çıkarılan 67 adet 813,07 gram afyon sakızına el konuldu.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

VATANDAŞ İDAM İSTİYOR

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

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Yorumlar

Orhan

Valla size bir şey diyeyim mi? Asıl kimi idam edeceğinizi size söyleyeyim mi? Hani bir zamanlar çocuklara bile bira içirildiği zamanlar var ya, hah, işte öncelikle paşa paşa o günlere gideceksiniz. Karşınıza çıkan tarih ve kişilerden dolayı da kahpeler gibi kıvırtmayacaksınız. Anlayan anladı. Kalın sağlıcakla. Bira değil falan diyorlar ama iyice araştırın derim.
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