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Gündem İdam edin bunları! Zeytin bahçesinde kepazelik
Gündem

İdam edin bunları! Zeytin bahçesinde kepazelik

Yeniakit Publisher
2023-04-01 10:42:00 -
İdam edin bunları! Zeytin bahçesinde kepazelik

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde zeytin bahçesinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, 7 kök kenevir bitkisi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Yağdere Mahallesi’nde 2 şüpheli şahsa yönelik zeytin bahçesinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin maddesi, 7 adet kök kenevir bitkisi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Şahıslar da jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Vatandaş idam istiyor

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.
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Yorumlar

Şeyh Şamil bu

Allah'ın değil de beşerin sürekli değişen ucuz kanunlarını uygulayanlar Rablerinden haşa daha merhametli olduklarını sanıyorlar.
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