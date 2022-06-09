Savunması bile kendi gibi rezil

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Son dönemlerde adeta düğmeye basılmış gibi ahlaksızlar, çukurlarından kafalarını çıkarmaya başladı.

Tiktok adlı sosyal medya platformunda hamile olduğunu gösteren fotoğraflarla milyonlarca kişinin takip ettiği Mükremin Gezgin isimli sapkının hastanede doğum yaptığını gösteren görüntüler infiale sebep oldu.

Çocukların da kullandığı platforma mide bulandıran şerefsizin savunmasında "Benim nasıl bir kişiliğe sahip olduğum sizi ne kadar ilgilendirebilir ki? O kadar kadın cinayeti, çocuk katili oluyor. Onlara sesiniz çıkmıyor da gücünüz bana mı yetiyor? Beni seven bu halimle bile seviyor, saygı gösteriyor. Sizin saygınız sizin kadar. Arkadaşlar cidden yapmayın artık dayanamıyorum" sözleriyle ajitasyon yaptı.

Soruşturma başlatıldı

Gezgin hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.