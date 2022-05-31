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Gündem İdam edilmeleri gerekirken İstanbul'u kirlettiler! Şerefsizlerin savunması en az kendileri kadar
Gündem

İdam edilmeleri gerekirken İstanbul'u kirlettiler! Şerefsizlerin savunması en az kendileri kadar

İstanbul Bebek sahilinde kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren ahlaksızları görenler gözlerine inanamadı. Vatandaşların "idam" için sürekli çağrı yaptığı "uyuşturucu ve çocuk istismarı" gibi mide bulandıran suçlardan kayıtları bulunan şerefsizlerin bu suçlara rağmen dışarıda ellerini kollarını sallayarak dışarıda gezmeleri büyük tepki çekti. Ailelere, çocuklara ve çevredeki insanlara umursamadan Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren ahlaksızlıkların, savunmaları da en az kendileri kadar rezil oldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 17:57:00 - 2022-05-31 18:08:23

İstanbul'un Bebek sahilinde çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu.

Trafikte seyir halinde olan bir vatandaş sahilde kimseyi dikkate almadan ahlaksızca cinsel ilişkiye giren şereften yoksunlar görüntüledi.

"İdam" istenen suçlardan kayıtları var

Vatandaşların "idam" için sürekli çağrı yaptığı "uyuşturucu ve çocuk istismarı" gibi mide bulandıran suçlardan kayıtları bulunan şerefsizlerin bu suçlara rağmen dışarıda ellerini kollarını sallayarak dışarıda gezmeleri büyük tepki çekti.

Ailelere, çocuklara ve çevredeki insanlara umursamadan Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren ahlaksızlıkların, savunmaları da en az kendileri kadar rezil oldu.

İşte idam edilmeleri gerekirken İstanbul'u kirleten Carmen Maria T. ve Özgür K.'nin ilk ifadeleri ortaya çıktı.

Şüphelilerden Carmen Maria T.'nin "Biz dans ediyorduk" dediği, Özgür K.'nin ise suçlamayı kabul ettiği öğrenildi.

Emniyette ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen ahlaksızların savcılık sorgusu sürüyor.

Bebek sahilinde rezil görüntüler! Vay ahlaksız edepsizler vay
Bebek sahilinde rezil görüntüler! Vay ahlaksız edepsizler vay

Gündem

Bebek sahilinde rezil görüntüler! Vay ahlaksız edepsizler vay

 

 

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