İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı

ısır'da hakimiyeti darbe ile ele geçiren Sisi'nin katliamları devam ediyor. Uluslararası Af Örgütü, yaptığı açıklamada, 9 muhalif hakkında verilen ve infaz edileceği belirtilen idam kararının durdurulmasını istemişti. Ancak Mısır'da Başsavcı Hişam Berekat'a düzenlenen bombalı saldırıdan sorumlu olduğu gerekçesiyle idama mahkum edilen 9 kişinin cezaları geçtiğimiz günlerde infaz edildi.

"Mısır'a 20 yıl yetecek kadar elektrik verdiler''

İdam kararları dünyanın tepkisini çekmiş durumda. İdam edilenler arasında bulunan Mahmud el Ahmedi'nin, mahkeme salonunda söylediği son sözleri ortaya çıktı. "Suçunu itiraf ettin" diyen hakime, zindanlarda yaşadıkları ağır işkenceleri anlatan Ahmedi, "Bana elektrikli işkence cihazı ver, sana 20 kişiye Enver Sedat'ı öldürdüğünü itiraf ettireyim. Bize Mısır'a 20 yıl yetecek kadar elektrik verdiler" dedi.

İdam edilenlerin listesi

Ahmed Taha Vehdan, Ebul Kasım Ahmed, Ahmed Cemal Hicazi, Mahmud el-Ahmedi, Ebu Bekr es-Seyyid, Abdurrahman Süleyman, Ahmed Muhammed, Ahmed Mahrus Seyyid ve İslam Muhammed...