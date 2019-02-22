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İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı

Mısır'da darbeci Sisi rejimi tarafından geçtiğimiz gün idam edilen 9 kişiden biri olan Mahmud El Ahmedi'nin mahkeme salonunda söylediği son sözler ortaya çıktı.

22 Şubat 2019 Cuma 14:35

ısır'da hakimiyeti darbe ile ele geçiren Sisi'nin katliamları devam ediyor. Uluslararası Af Örgütü, yaptığı açıklamada, 9 muhalif hakkında verilen ve infaz edileceği belirtilen idam kararının durdurulmasını istemişti. Ancak Mısır'da Başsavcı Hişam Berekat'a düzenlenen bombalı saldırıdan sorumlu olduğu gerekçesiyle idama mahkum edilen 9 kişinin cezaları geçtiğimiz günlerde infaz edildi. 

"Mısır'a 20 yıl yetecek kadar elektrik verdiler''

İdam kararları dünyanın tepkisini çekmiş durumda. İdam edilenler arasında bulunan Mahmud el Ahmedi'nin, mahkeme salonunda söylediği son sözleri ortaya çıktı. "Suçunu itiraf ettin" diyen hakime, zindanlarda yaşadıkları ağır işkenceleri anlatan Ahmedi, "Bana elektrikli işkence cihazı ver, sana 20 kişiye Enver Sedat'ı öldürdüğünü itiraf ettireyim. Bize Mısır'a 20 yıl yetecek kadar elektrik verdiler" dedi. 

İdam edilenlerin listesi

Ahmed Taha Vehdan, Ebul Kasım Ahmed, Ahmed Cemal Hicazi, Mahmud el-Ahmedi, Ebu Bekr es-Seyyid, Abdurrahman Süleyman, Ahmed Muhammed, Ahmed Mahrus Seyyid ve İslam Muhammed...

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 14:35
  1. Mahmud El Ahmedi
  2. mısır
  3. mısır idam

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  • Hakan TURAN Hakan TURAN 6 dk önce
    Peygamberin parmaklarıyla işaret ettiği işte İman oradadır Yemen’dedir dediği bu Ülkeye Yüce Allah mutlaka yardım edecektir...Allah imamsız olanlara iman nasip etsin.....
  • el salihel salih23 dk önce
    Mısır a 20 yıl yetecek yetecek elektürükkkk . abartmasaydın iyiymiş genç.
  • asımın nesliasımın nesli28 dk önce
    türkiyede idama karşı çıkan sahte yalaninsan hakları savunucusu batı neden adamları ve ajanları olan sisi zalimini engellemedi. işte batının sahtekar münafık ahlaksız iç yüzü,
  • bilobilo51 dk önce
    mısırda idamla yargılanıptageçenlerde istanbula sığınan burda da bizim emniyet tarafından tutuklanıp tekrar sisiye teslim edilen ihvancı bir çocuk vardı ? o idam edildimi
  • salihsalih57 dk önce
    YA RABBENAA............FE-NSURNA...LA TÜAHİZNA......YA İLAHİYEY RABBİMİZ............BİZE YARDIM EYLE..........BİZİ SORUMLU TUTMA.... EY ALLAHIM.

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