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Dünya İdam anketinden evet çıktı! Geri getirilsin
Dünya

İdam anketinden evet çıktı! Geri getirilsin

Kanada'da yapılan bir kamuoyu araştırması, halkın çoğunluğunun idam cezasının yeniden getirilmesini onayladığını ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 06:54:00 -
İdam anketinden evet çıktı! Geri getirilsin

Research Co. isimli şirket tarafından gerçekleştirilen ankete katılanlar, özellikle insan öldürenler için ölüm cezasının yeniden getirilmesini destekledi.

Ankete katılanların yüzde 54'ü, cinayet işleyerek bir insanın hayatına son verenler için idam cezasının uygulanması yönünde görüş bildirdi.

İdam cezasının yeniden getirilmesini en fazla isteyenler yüzde 62 ile Alberta eyaletinden çıkarken, idam cezasının yeniden getirilmesine en az destek yüzde 43 ile Quebec eyaletinden geldi.

Research Co. Başkanı Mario Canseco, ankete ilişkin yaptığı açıklamada, 55 yaş ve üzerindeki Kanadalıların yaklaşık beşte üçünün ölüm cezasının geri getirilmesini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Kanada'da ölüm cezası resmen 1976'da kaldırıldı.
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Kanada'daki en son idam cezası resmi kayıtlara göre 1962 yılında infaz edildi.

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Yorumlar

Ahmet

Allah Adildir. Allah'ın emri Kısastır.Kısasta Adalet vardır.Bir kişi haksız olarak başkasına ne yaptı ise, aynısını ona yapmak kadar adil bir şey var mı? Haksız öldürdü ise, öldürülür. Haksız göz çıkardıysa, gözü çıkartılır.

Kel Ali'nin Hukukcu Torunu

Istiklal Mahkemelerinin kurulmasini ve idamin geri gelmesini biz de istiyoruz. Secimden sonra ilk isimiz bu olacak zaten.
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