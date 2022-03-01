İçme suyuna rekor zam! Hamidiye Suyun son fiyatı şok etti

Damacana sulara gelen zamlar vatandaşı perişan ediyor. Piyasadaki en ucuz su olan Hamidiye Su'yu baz alarak yapılan hesaplamada çıkan sonuçlar vatandaşı kara kara düşündürüyor. Hamidiye Su, belli aralıklara damacana ve diğer hacimlerdeki içme suyuna zam yaptı.

Temmuz ayında 12.5 TL olan 19 litrelik damacana su fiyatı yüzde 16 zam yapılmıştı ve suyun fiyatı 14,5 liraya yükselmişti. Hamidiye suya daha sonra yüzde 20 zam gelmiş ve damacana su fiyatı 17.5 liraya çıkmıştı. Son olarak İBB Hamidiye damacana su fiyatı 18.5 TL oldu. KDV'de yapılan indirim ile birlikte 1 liralık indirime gidilirken, ardan 3-5 gün geçmeden suya rekor zam yapıldı. Son olarak damacana su (19 Litre) 17.5 lirayken, 5 liralık zam ile damacana su 22.5 liraya yükseldi.