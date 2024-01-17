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Yaşam İçme suyu hattından kunduz çıktı
Yaşam

İçme suyu hattından kunduz çıktı

Yeniakit Publisher
2024-01-17 17:33:00 -
İçme suyu hattından kunduz çıktı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Caferbey Mahallesinde doğal kaynak suyu hattının bulunduğu noktada bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Hattan 1 metrelik ağaç kökü olarak bilinen kunduz çıktı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde sağlıklı altyapılar inşa etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Salihli ilçesine bağlı Caferbey Mahallesinde bulunan doğal kaynak suyu hattının bulunduğu noktada bakım, onarım ve temizlik çalışması gerçekleştirildi. İçme Suyu Daire Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışmada hattan 1 metrelik ağaç kökü olarak bilinen kunduz çıkarıldı. Ekipler tarafından detaylı kaynak temizliği ve isale hattı tamiri yapılarak hattaki tıkanıklıklar giderildi. İyileştirme ve temizlik çalışması neticesinde mahallede bulunan içme suyu deposuna sağlıklı su akışı sağlanmış oldu.

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