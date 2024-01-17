İçme suyu hattından kunduz çıktı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde sağlıklı altyapılar inşa etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Salihli ilçesine bağlı Caferbey Mahallesinde bulunan doğal kaynak suyu hattının bulunduğu noktada bakım, onarım ve temizlik çalışması gerçekleştirildi. İçme Suyu Daire Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışmada hattan 1 metrelik ağaç kökü olarak bilinen kunduz çıkarıldı. Ekipler tarafından detaylı kaynak temizliği ve isale hattı tamiri yapılarak hattaki tıkanıklıklar giderildi. İyileştirme ve temizlik çalışması neticesinde mahallede bulunan içme suyu deposuna sağlıklı su akışı sağlanmış oldu.