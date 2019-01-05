İçkici Deniz Çakır'ın imaj düzeltme çabası

Kafayı bulan Deniz Çakır'ın bir mekanda gördüğü 6 başörtülü kadına "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!" dediği ve mekandan kovulduğu iddia edilmişti.

Ayyaş Deniz Çakır AVM'de başörtülülere saldırdı! "Burası Arabistan mı?"

Deniz Çakır'ın saldırdığı başörtülüler konuştu

Yaşananların ortaya çıkmasının ardından büyük tepkiler alan Deniz Çakır, herhangi bir açıklama yapmayarak sessizliğini korusa da farklı alanlardan tepkileri geri çevirmenin yolunu arıyor.

Tesettürlü kadınla selfie

Ensonhaber'in haberine göre, fan sayfalarından başörtülülerle çektirdiği fotoğrafları paylaştıran Deniz Çakır, "Başörtülü dostu" imajı çizmeye çalışıyor, yaşananların doğru olmadığını yazdırıyor.

Deniz Çakır daha önce de iddiaların gerçekleri yansıtmadığını menejerine açıklattırmıştı.

Başörtülü kadınlara saldıran Deniz Çakır dilini yuttu... Menajerinden ilginç savunma