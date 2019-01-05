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İçkici Deniz Çakır'ın imaj düzeltme çabası

Sürekli alkollüyken yaşadığı olaylarla gündeme gelen sözde sanatçı Deniz Çakır, başörtülülere saldırdığı haberinden sonra yerle bir olan imajını, tesettürlü kadınlarla fotoğraf çektirerek düzeltmeye çalışıyor.

05 Ocak 2019 Cumartesi 13:04
İçkici Deniz Çakır'ın imaj düzeltme çabası

Kafayı bulan Deniz Çakır'ın bir mekanda gördüğü 6 başörtülü kadına "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!" dediği ve mekandan kovulduğu iddia edilmişti.

Ayyaş Deniz Çakır AVM'de başörtülülere saldırdı! "Burası Arabistan mı?"

Deniz Çakır'ın saldırdığı başörtülüler konuştu

Yaşananların ortaya çıkmasının ardından büyük tepkiler alan Deniz Çakır, herhangi bir açıklama yapmayarak sessizliğini korusa da farklı alanlardan tepkileri geri çevirmenin yolunu arıyor.

Tesettürlü kadınla selfie

Ensonhaber'in haberine göre, fan sayfalarından başörtülülerle çektirdiği fotoğrafları paylaştıran Deniz Çakır, "Başörtülü dostu" imajı çizmeye çalışıyor, yaşananların doğru olmadığını yazdırıyor.

Deniz Çakır daha önce de iddiaların gerçekleri yansıtmadığını menejerine açıklattırmıştı.

Başörtülü kadınlara saldıran Deniz Çakır dilini yuttu... Menajerinden ilginç savunma

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Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 13:04
  1. deniz çakır
  2. başörtü

YORUM YAZ

  • Kocasolak Kocasolak 7 dk önce
    Yazık yahu, Allah cümlemizi bağışlasın. Belki tevbe etmiştir, kalbini yarıp bakamayız ki. Bende çok kızmıştım ama bu resimler samimi olabilir. İslamda ( barış ) HÜSNÜZAN ( pozitif olmak) esastır.
  • Maho Maho 34 dk önce
    ÖLELİMDE GÖRELİM VAHDA NE VAH
  • Selim Sevimli Selim Sevimli 39 dk önce
    Katranı kaynatsan olurmu şeker.Cinsine ettiğim cinsine çeker.
  • MEHMET ALİMEHMET ALİ41 dk önce
    İNSAN OLMAK FARKLI BİRŞEY BU DA ZATEN SİZDE YOK. AHLAK SA BİTTİYSE EĞER Kİ DİP YAPMIŞ.SANA NE BE BİR KİŞİNİN YAŞAMIYLA GELEÇEK KURUYORSUN. YANIYOR İSLAM ALEMİ HIRSIZLIK VE BİRBİRİNİ BOĞAZLAMA SANKİ SEVAPLARIN EN YÜCESİ. KALDIYSA EĞER TANRININ YARATTIĞI İNSANİ DEĞERDEN AZIÇIK KIRINTI. DÜŞÜNÜNSÜN BE GAFİL.

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