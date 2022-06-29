  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM İçki satandan kurban alınmaz
İSLAM

İçki satandan kurban alınmaz

Müslümanları kurban ibadetlerine haram gölgesi düşürmemeleri konusunda uyaran Mehmet Memiş Hoca, “Faiz parasıyla kurban kesilmez. İslami hassasiyetleri gözetmeyen, alkol satan marketlerden kilo ile alınan ete kurban denilmez. Kurbanlık alımı için kullanılacak paranın helal yollardan kazanılmış olması elzemdir” ikazında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-29 09:41:00 -
İçki satandan kurban alınmaz

ZEKERİYA SAY  İSTANBUL

Kederlerin unutulduğu, sevinçlerin öne çıktığı, fakirlerin ve garibanların gözetildiği, Müslümanların Allah’a biraz daha yakınlaştığı farz ibadetlerden olan Kurban Bayramı’nda dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de kurbanın nereden ve nasıl alındığıdır. Kurban alımı için bankadan kredi çekmenin veya Migros ve CarrefourSA gibi İslam’i hassasiyetten uzak marketlerden kurbanlık temin etmenin caiz olmadığını söyleyen Mehmet Memiş Hoca, “Faizle kurban kesilmez. Alkol satandan alınan ete kurban denilmez” uyarısında bulundu.

Kurban birlik ve beraberliktir

Memiş Hoca; kurban, teslimiyet, adanma ve Allah yolunda yürümektir. Kurban birliktir, beraberliktir, dirliktir, kardeşliktir, sevgidir, muhabbettir yardımlaşmadır. Ümmetin birliğe, beraberliğe, sevgiye ve muhabbete ihtiyacı olduğu bu zaman diliminde, Kurban Bayramı dargınlıkların unutulması ve ümmetin kucaklaşması için önemli bir vesiledir” ifadelerini kullandı.

Kurban et değil ibadettir

Kurbanın farz bir ibadet olduğunu ve kendisine özel kaide ve kuralları olduğunu söyleyen Memiş Hoca, “Kurban ibadetinin sahih olması için şartlar yerine getirilmelidir aksi takdirde kurbanınız boşa gider. Eğer kurbanı kendisi kesemiyorsa, vekâlet yoluyla başkasına kestirebilir. Günümüzde marketler bu işi tamamen ticari kaygılarla yapıyor. İçki veya domuz eti satan yerlerden alışveriş yapmak nasıl doğru değilse buralardan kurbanlık almak da caiz değildir. Kurban et değil, ibadettir. Uygun olmayan yerlerden alışveriş yapmak ibadeti zayi etmektir. Zincir marketlerden alınan ete kurban denilmez. Çünkü onlar kilo ile et satıyorlar. Amacı et olanlar diledikleri yerlerden kurbanlarını alabilir fakat bağışlanmak isteyenler mutlaka kurallara riayet etmelidir” açıklamasında bulundu.

Haram parayla kurban kesilmez

Kurbanın mali ibadetlerden biri olduğuna dikkat çeken Memiş Hoca sözlerini şöyle tamamladı: “Haram para ve mal ile yapılan hiçbir ibadet geçerli değildir. Diğer ibadetlerde olduğu gibi kullanılacak paranın helal yollardan kazanılmış olması elzemdir. Faizci bankaların bayram kredisi adı altındaki fırsatçılığına karşı dikkatli olunması gerekir. Faizli parayla kurban kesilmez. Kurban, gücü yetene vacip olan bir ibadettir. Bankadan kredi alınarak veya borçlanarak yapılmaması gerekir. Yoksa, borçlanarak veya kurban aldığı kişinin parasını geciktirerek hem kendini hem de karşı tarafı mağdur etmesin. İnsanlarla kaynaşalım derken gönül kıracak pozisyona düşmeyelim”.

14
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yom

Şirk dininden kimseler konuşmuş. Siz gerçekten Ferisilerden farksızsınız. Müşrik zihniyet hiç mi değişmez ya? Subhanallah

cemal

İÇKİ İÇENİN KURBANI KABUL OLURMU
TÜM YORUMLARA GİT ( 14 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23