İçki satandan kurban alınmaz

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

Kederlerin unutulduğu, sevinçlerin öne çıktığı, fakirlerin ve garibanların gözetildiği, Müslümanların Allah’a biraz daha yakınlaştığı farz ibadetlerden olan Kurban Bayramı’nda dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de kurbanın nereden ve nasıl alındığıdır. Kurban alımı için bankadan kredi çekmenin veya Migros ve CarrefourSA gibi İslam’i hassasiyetten uzak marketlerden kurbanlık temin etmenin caiz olmadığını söyleyen Mehmet Memiş Hoca, “Faizle kurban kesilmez. Alkol satandan alınan ete kurban denilmez” uyarısında bulundu.

Kurban birlik ve beraberliktir

Memiş Hoca; kurban, teslimiyet, adanma ve Allah yolunda yürümektir. Kurban birliktir, beraberliktir, dirliktir, kardeşliktir, sevgidir, muhabbettir yardımlaşmadır. Ümmetin birliğe, beraberliğe, sevgiye ve muhabbete ihtiyacı olduğu bu zaman diliminde, Kurban Bayramı dargınlıkların unutulması ve ümmetin kucaklaşması için önemli bir vesiledir” ifadelerini kullandı.

Kurban et değil ibadettir

Kurbanın farz bir ibadet olduğunu ve kendisine özel kaide ve kuralları olduğunu söyleyen Memiş Hoca, “Kurban ibadetinin sahih olması için şartlar yerine getirilmelidir aksi takdirde kurbanınız boşa gider. Eğer kurbanı kendisi kesemiyorsa, vekâlet yoluyla başkasına kestirebilir. Günümüzde marketler bu işi tamamen ticari kaygılarla yapıyor. İçki veya domuz eti satan yerlerden alışveriş yapmak nasıl doğru değilse buralardan kurbanlık almak da caiz değildir. Kurban et değil, ibadettir. Uygun olmayan yerlerden alışveriş yapmak ibadeti zayi etmektir. Zincir marketlerden alınan ete kurban denilmez. Çünkü onlar kilo ile et satıyorlar. Amacı et olanlar diledikleri yerlerden kurbanlarını alabilir fakat bağışlanmak isteyenler mutlaka kurallara riayet etmelidir” açıklamasında bulundu.

Haram parayla kurban kesilmez

Kurbanın mali ibadetlerden biri olduğuna dikkat çeken Memiş Hoca sözlerini şöyle tamamladı: “Haram para ve mal ile yapılan hiçbir ibadet geçerli değildir. Diğer ibadetlerde olduğu gibi kullanılacak paranın helal yollardan kazanılmış olması elzemdir. Faizci bankaların bayram kredisi adı altındaki fırsatçılığına karşı dikkatli olunması gerekir. Faizli parayla kurban kesilmez. Kurban, gücü yetene vacip olan bir ibadettir. Bankadan kredi alınarak veya borçlanarak yapılmaması gerekir. Yoksa, borçlanarak veya kurban aldığı kişinin parasını geciktirerek hem kendini hem de karşı tarafı mağdur etmesin. İnsanlarla kaynaşalım derken gönül kıracak pozisyona düşmeyelim”.