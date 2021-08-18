İçki masasında sanıkla görüntülenen o hakim açığa alındı

Yeni Akit / Ankara

Yargıladığı sanıkla içki masasında görüntüleri ortaya çıkan Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Özkan İpiv’in açığa alındığı öğrenildi.

Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Özkan İpiv’in yargıladığı sanıkla içki masasında fotoğraflarının ortaya çıkması Hakimler ve Savcılar Kurulu’nu (HSK) harekete geçirmişti. ‘Suç işlemek için örgüt kurmak’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘tefecilik’ suçlarından ağır ceza mahkemesinde örgüt lideri olarak yargılanan E.B.’nin, kendisi için beraat kararı veren mahkeme başkanı Özkan İpiv ile kadınların olduğu, içki içilen masada fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Fotoğraf hakkında savcılık soruşturma başlattı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) müfettiş gönderdi. Davasına baktığı iş insanıyla aynı masada yemek yediği görüntüleri basında yer alan hakimle ilgili HSK tarafından geçen ay başlatılan soruşturmada müfettişler ön incelemesini tamamladı. Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, HSK ikinci dairesi tarafından açığa alındı.